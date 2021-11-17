"Yalvarırım ceza alsınlar" diyerek duyurdu! Aleyna Tilki cinsel istismara uğradığını itiraf etti! Elmalı davasındaki karara feryat etti!

Antalya'da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'ye (10) cinsel istismarda bulundukları suçlamasıyla yargılanan anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ile çocukların dayısı S.C.G. (15), beraat etmişti.

Çıkan 'Beraat' kararına, son dönemlerde çıkışını sürdüren ünlü popçu Aleyna Tilki ise tepki gösterdi. Tilki, bir dönem kendisinin de cinsel istismara uğradığını itiraf etti.

Türkiye'yi ayağa kaldıran Elmalı Davası'nda anne ve üvey baba dahil tüm sanıklara beraat kararı verilmişti. Çıkan kararın ardından sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunan Aleyna Tilki, bir video yayınlayarak karara tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı, "Bu çocuk tacizi, sübyancılık gibi ağır olaylar yaşayan bu çocuklar, eğer karşılığında o kişi bir ceza almazsa hakkaniyeti ve adaleti tanıyamaz. Adaleti bulamazlarsa kendi celladına dönüşebilirler. Bunu kendi sevgilisine, arkadaşına, çevresine yapabilir. Kötü bir insana dönüşebilir. Bu insanlar ceza almalı. Yalvarırım alsınlar" ifadelerini kullandı.

İSTİSMARA UĞRADIĞINI İTİRAF ETTİ

Zamanında kendisinin de benzer bir haksızlığa uğradığını itiraf eden Aleyna Tilki, "Bu cinsel istismarda bulunan insanları serbest bırakarak kısır bir döngüyü harekete geçiriyorsunuz. Zamanında haksızlığa uğramış bir kız çocuğu olarak, şu çocukların (Elmalı) davasındaki adam ceza almazsa,ben bir gün onlardan birini bulacağım."