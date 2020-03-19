Aleyna Tilki ev halini paylaştı!
Magazin gündeminin olaylı isimlerinden şarkıcı Aleyna Tilki, koronavirüs tedbiri almak adına eve kapananlardan. Virüse yakalanmamak için kendini izole eden Aleyna, ev halini instagram'dan işte böyle paylaştı.
Aleyna Tilki her duyarlı vatandaş gibi önlemini aldı ve evden dışarı adım atmıyor. Paylaştığı ev hali ise oldukça olay oldu...
EVDE KALIN ÇAĞRISINDA BULUNDU
Kısa bir süre önce Yalan adlı şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Aleyna Tilki, corona virüsü tehlikesinin belirmesinin ardından kendisini eve kapattı ve pek çok ünlü isim gibi vaktini evde geçirmeye başladı.
Sosyal medya hesabından karantina günleriyle ilgili paylaşımlarda bulunan Tilki, ev halini de sevenlerinin beğenisine sundu ve takipçilerine evde kalın çağrısı yaptı.
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