Aleyna Tilki ev halini paylaştı!

Aleyna Tilki her duyarlı vatandaş gibi önlemini aldı ve evden dışarı adım atmıyor. Paylaştığı ev hali ise oldukça olay oldu...

EVDE KALIN ÇAĞRISINDA BULUNDU

Kısa bir süre önce Yalan adlı şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Aleyna Tilki, corona virüsü tehlikesinin belirmesinin ardından kendisini eve kapattı ve pek çok ünlü isim gibi vaktini evde geçirmeye başladı.

Sosyal medya hesabından karantina günleriyle ilgili paylaşımlarda bulunan Tilki, ev halini de sevenlerinin beğenisine sundu ve takipçilerine evde kalın çağrısı yaptı.