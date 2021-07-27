Aleyna Tilki yeni şarkısını sevenleriyle buluşturmak üzereyken sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı. Düğün davetiyesi paylaşan şarkıcının ne zaman, kiminle evleneceği merak edilmeye başlandı. Biz de haberimizde Aleyna Tilki evleniyor mu? Aleyna Tilki ne zaman, kiminle evlenecek? sorularının yanıtına yer verdik...

ALEYNA TİLKİ EVLENİYOR MU? ALEYNA TİLKİ NE ZAMAN, KİMİNLE EVLENECEK?

21 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki 2.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından , “Ayın 28’inde evleniyorum. 30’unda da klip çıkacak. Buda davetiyem. 28’inde düğünümü Instagram hesabından canlı izleyebilirsiniz…” ifadelerini kullandığı paylaşım akılları karıştırdı.

Aleyna Tilki’nin yarın akşam yapılacak organizasyonunla nasıl ve kiminle evleneceği ise sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor.