Aleyna Tilki, İbrahim Tatlıses'in şarkısını seslendirince sosyal medyada ti'ye alındı!

Exxen platformunda yayınlanan ve büyük ilgi gören 'İşte Bu Benim Masalım' dizisinin baş rol oyuncularından Aleyna Tilki, yine olay yaratacak bir işe imza attı.

Geçtiğimiz gün polis arabasının önünde kelepçeli pozuyla gündem olan Tilki, bu sefer de dizide Selami Şahin ve İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği bir şarkıyla dikkatlerini üzerine çekti.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinde söz-müziği Selami Şahin'in olan 'Seni Sevmediğim Yalan' şarkısını yorumladı.

Parçayı kendi tarzıyla yorumlayan Aleyna Tilki'nin bu performansı sosyal medyada ti'ye alındı.