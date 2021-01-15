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  3. Aleyna Tilki, İbrahim Tatlıses'in şarkısını seslendirince sosyal medyada ti'ye alındı!

Aleyna Tilki, İbrahim Tatlıses'in şarkısını seslendirince sosyal medyada ti'ye alındı!

Bu Benim Masalım dizisi ile oyunculuğu adım atan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki brahim Tatlıses'in seslendirdiği 'Seni Sevmediğim Yalan' şarkısını yorumlayınca sosyal medyada olay oldu.

Exxen platformunda yayınlanan ve büyük ilgi gören 'İşte Bu Benim Masalım' dizisinin baş rol oyuncularından Aleyna Tilki, yine olay yaratacak bir işe imza attı.

Aleyna Tilki, İbrahim Tatlıses'in şarkısını seslendirince sosyal medyada ti'ye alındı!

Geçtiğimiz gün polis arabasının önünde kelepçeli pozuyla gündem olan Tilki, bu sefer de dizide Selami Şahin ve İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği bir şarkıyla dikkatlerini üzerine çekti.

 

 

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinde söz-müziği Selami Şahin'in olan 'Seni Sevmediğim Yalan' şarkısını yorumladı.

Aleyna Tilki, İbrahim Tatlıses'in şarkısını seslendirince sosyal medyada ti'ye alındı!

Parçayı kendi tarzıyla yorumlayan Aleyna Tilki'nin bu performansı sosyal medyada ti'ye alındı.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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