Aleyna Tilki ile aralarında aşk iddiaları çıkan Emrah Karaduman bombayı patlattı! "Aleyna'yla konuşuyoruz..."

Ünlü aranjör ve besteci Emrah Karaduman katıldığı bir YouTube kanalında sorulan sorulara verdiği cevaplarla dikkat çekti. Aleyna Tilki ile çıkardığı Cevapsız Çınlama şarkısının ardından çıkan aşk iddiaları hakkında da açıklamalarda bulundu.

Sektöre nasıl atıldığından bahseden Emrah Karaduman Samsun'da büyüdüğünü ve ailesinde müzisyen olmadığından bahsetti. Çocukken oyuncak piyanoyla onadığını ve büyüdükçe org çalmaya başladığını anlatan Karaduman, "Düğün salonları, barlar, gazinolar, müziğin olduğu her yerde çalmaya başladım" dedi.

Askerden sonra İstanbul'a geldiğinden bahseden Karaduman hala kendini geliştirmeye çalıştığından bahsetti.

ALEYNA TİLKİ İLE AŞK YAŞADI MI?

Cevapsız Çınlama şarkısının ardından isimleri sürekli birlikte anılan Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki aşk iddialarına bu zamana kadar net bir cevap vermemişti. Karaduman, "Magazin yakıştırmayı sevdiği için, biz de sürekli beraberdik. Magazin yakıştırıyordu bizi" diyerek aşk yaşamadıklarını açıkladı.

"YENİ BİR ŞARKI YAPACAĞIZ"

Aleyna Tilki ile arada konuştuklarını belirten Karaduman, sevenlerine müjdeyi vererek, "Yeni bir şarkı yapacağız. Hazırladım hatta çok güzel bir şarkı." dedi. Uyurken bile proje düşündüğünü söyleyen Karaduman, 4 şarkılık bir single yaptığını da açıkladı.

"BEN AÇIP DİNLEMEM"

Sosyal medya fenomenlerinin müzik yapmaları hakkında ne düşündüğünü açıklayan Karaduman, "Kendi kitlelerine müzik yapabilir. Ama ben açıp dinlemem" açıklamasıyla dikkat çekerken "Reynmen güzel şarkılar yaptı. Bir müzisyen olarak beğendim." dedi.