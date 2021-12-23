Aleyna Tilki kendisinden yaşça büyük evli 2 çocuk babası iş adamıyla yakalandı! Camları perdeyle kapattılar!

21 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki kendisinden yaşça büyük, evli ve 2 çocuğu olan bir iş adamı ile bir mekandan çıkarken görüntülendiği anların videosu yayınlandı. Aleyna Tilki'nin bu iş adamıyla birlikte olduğu iddia edildi.

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programında ekrana getirilen görüntülerde genç şarkıcı, muhabirlerin "Yanınızdaki beyefendiyi tanıyalım" sorusuna cevap vermedi.

SAKLANDILAR

Genç şarkıcının, söz konusu iş adamıyla beraber yemek yediği mekanın görevlileri, magazin muhabirlerinin mekanın içini dışarıdan çektiği esnada aldıkları uyarı ile camları perde ile kapattı.