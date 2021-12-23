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  3. Aleyna Tilki kendisinden yaşça büyük evli 2 çocuk babası iş adamıyla yakalandı! Camları perdeyle kapattılar!

Aleyna Tilki kendisinden yaşça büyük evli 2 çocuk babası iş adamıyla yakalandı! Camları perdeyle kapattılar!

Yaptıklarıyla magazin gündeminde sık sık yer alan genç şarkıcı Aleyna Tilki bir mekanda kendisinden yaşça büyük iş adamıyla yemek yerken görüntülendi. İş adamının evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

21 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki kendisinden yaşça büyük, evli ve 2 çocuğu olan bir iş adamı ile bir mekandan çıkarken görüntülendiği anların videosu yayınlandı. Aleyna Tilki'nin bu iş adamıyla birlikte olduğu iddia edildi.

Aleyna Tilki kendisinden yaşça büyük evli 2 çocuk babası iş adamıyla yakalandı! Camları perdeyle kapattılar!

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programında ekrana getirilen görüntülerde genç şarkıcı, muhabirlerin "Yanınızdaki beyefendiyi tanıyalım" sorusuna cevap vermedi.

Aleyna Tilki kendisinden yaşça büyük evli 2 çocuk babası iş adamıyla yakalandı! Camları perdeyle kapattılar!

SAKLANDILAR

Genç şarkıcının, söz konusu iş adamıyla beraber yemek yediği mekanın görevlileri, magazin muhabirlerinin mekanın içini dışarıdan çektiği esnada aldıkları uyarı ile camları perde ile kapattı.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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