Aleyna Tilki kendisini babaanneye benzetti! Sürekli tansiyonu düşüyor!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, kolundaki tansiyon holter cihazıyla geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bulunan bir sağlık kliniğinden çıkarken görüntülendi.

Sağlık merkezine kontrol amaçlı geldiğini açıklayan Aleyna Tilki, tansiyonuyla ilgili bir sorunun olduğunu ve bu nedenle koluna tansiyon holter cihazı takıldığını anlattı.

"ÇOK ÇALIŞTIĞIM İÇİN HASTA OLUYORUM"

Kendine hiç iyi bakmadığını açıklayan Tilki, “Tansiyonumu ölçüyorlar çok çalıştığım için hep hasta oluyorum" dedi.

"REZİLLİK"

Arada doktora gelerek kontrol yaptırdığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Beni yaşlı sanacaklar öyle değil, gençliğin enerjisini fazlasını tükettiğim için hastalandım." diyerek açıklamada bulunurken, "Kolumda yaşlı babaanne gibi şey tansiyon aleti var. Rezillik ya valla.” diye konuştu.