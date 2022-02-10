Aleyna Tilki önce twerk attı, sonra kendinden geçti! Dansözle birlik olup hünerlerini sergiledi! İzleyenler "Bir şey mi kullanmış?" dedi!

Pop müziğinin genç ve başarılı ismi Aleyna Tilki, gündemden düşmemekte kararlı. Başarılı şarkıcının konserlerinde sergilediği dans şovlarından, kostümlerine varıncaya dek her şeyi olay oluyor. Özellikle twerk dansı konusunda başına bela alan Tilki, özgürce dans etmekten çekinmiyor. Konserinde yaptığı kalça şovuyla izleyenlerin nefesini kesen Tilki, bu defa dansöz hünerlerini takipçilerine sergiledi.

"BİR ŞEY Mİ KULLANMIŞ?"

Evinde arkadaşlarıyla bir araya gelen başarılı popçu, dansözün yanına geçerek kendine has dansını yaptı. Twerk ve mezdeke karışımı dansıyla kendinden geçen Tilki, "Bir şey mi kullanmış?" sorusunu akıllara getirdi. Yanındaki dansözü bile şaşkına çeviren dansı, sosyal medyada olay oldu.