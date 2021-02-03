Aleyna Tilki'den sevenlerini korkutan paylaşım: "Bütün vücudum kilitlendi"

Acun Ilıcalı'nın dijital Platformunda yayınlanan "Bu Benim Masalım" adlı dizide Cemal Can ile rol alan şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafına "Doktora gidiyorum" notunu düştü.

HASTANELİK OLDU

Şarkıcı Aleyna Tilki, yaptığı hastane paylaşımının ardından çıkan haberlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Hakkımda birkaç tane haber çıkmış ‘ben doktora gidiyorum’ deyince! Bazıları doğru, bazıları değil. Dün sette kas spazmı geçirdim. Bütün vücudum kitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim. Sanırım yanlış bir hareket yaptım ya da çok çalışmaktan dolayı belki de vücudum kasıldı. ‘Ne kadar emek, o kadar yemek’ diyorlar.

Ben çalışmaktan çok mutluyum. Hem İngilizce şarkımın klibini hazırlıyorum hem de 'İşte Bu benim Masalım' dizisinde aktif çalışıyorum. İkisi çok güzel oluyor, olmaya da devam edecek. Bugün daha iyiyim. Güzel bir tedaviden geçtim. Hareket edebiliyor, yürüyebiliyorum. Bir gün sonra çok çok daha iyi olacağım. Beni merak etmeyin. En önemlisi sağlık ama bir o kadar önemli olan şey de başarı ve çalışmak. İkisini dengede tuttuğumuz sürede her şey çok güzel"