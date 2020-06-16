Aleyna Tilki ve sevgilisi Kadir Güneş, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Genç çiftin seyahat engelinin kalkmasının ardından soluğu Bodrum'da aldı. Kaldıkları otelin plajında görüntülenen ikilinin yanında modacı Gülnur Güneş ve youtuber Danla Biliç'te vardı.

Birlikte suya girip yüzen Aleyna Tilki ve sevgilisinin deniz keyfi, otel görevlilerinin “Muhabirler geliyor” uyarısıyla yarım kaldı.

Tilki locasına dönüp perdeleri kapattırdı, Güneş önce locaya gitti, ardından odasına çıktı.

Görevliler botla gazetecileri taciz ederek, görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Otel müdürü ağaçlı yoldan Güneş'i kaçırırken, Tilki arkadaşlarıyla bagiye binerek odasına çıktı.

Otel müdürü ağaçlı yoldan Güneş'i kaçırırken, Tilki arkadaşlarıyla bagiye binerek odasına çıktı.

KADİR GÜNEŞ KİMDİR?

Kadir Güneş, Tarkan ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlerle arkadaş olan iş adamı Metin Güneş'in oğlu, modacı Gülnur Güneş'in kardeşidir. Aslen Ankaralıdır. Kadir Güneş, bir dönem Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında eğlenmeye çıkan ikili mekanda kavga etmeleriyle gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Kadir Güneş'in birçok takipçisi bulunuyor.