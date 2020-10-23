Aleyna Tilki Taksim'de sokak müzisyenliği yaptı! Görenler gözlerine inanamadı
Genç popçu Aleyna Tilki'nin ünlü olmadan önce İstiklal Caddesi'nde şarkı söylediği anlar görenleri şaşırttı. Gitar eşliğinde söylediği şarkısı ise çevresindeki vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. O anlar ise kameralara böyle kaydedildi.
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23 Ekim 2020 Cuma 15:36
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