Aleyna Tilki 'tangalı' klibine gelen eleştirilere ateş püskürdü! Cüneyt Özdemir'i fena bozdu! "Girdiği Kopmleks..." Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin "Take It Or Leave It" isimli yeni şarkısının klibi çoğu kişi tarafından eleştirildi. Tilki kendisini eleştiren Cüneyt Özdemir'e fena patladı.

1 7 Aleyna Tilki'nin yeni klibinde seyir halindeki motorda eteğini çıkardığı ve tangasıyla yola devam ettiği görüntüler çoğu kişi tarafından eleştirildi.