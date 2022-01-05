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Aleyna Tilki ve Uzi sevgili mi, aşk mı yaşıyor? Uzi'nin gerçek adı ne?

Son günlerde adı iş insanı Haldun Demirhisar ile ismi anılan Aleyna Tilki'nin bu kez rapçi Uzi ile birlikte olduğu iddia edildi bunun üzerine 'Aleyna Tilki ve Uzi sevgili mi, aşk mı yaşıyor? ' soruları merak edilirken 'Uzi'nin gerçek adı ne?' sorusu da aratılmaya başlandı. İşte konu hakkındaki detaylar...

Aleyna Tilki ve Uzi sevgili mi, aşk mı yaşıyor? Uzi'nin gerçek adı ne?

Birkaç ay önce önce, "Sevgilim biraz maço ve keko olabilir" açıklamasını yapan genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin "Uzi" lakaplı rapçi ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Bunun üzerine Uzi'nin gerçek adı merak edilirken 'Aleyna Tilki ve Uzi sevgili mi, aşk mı yaşıyor?' sorusu da merakla araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

ALEYNA TİLKİ VE UZİ SEVGİLİ Mİ, AŞK MI YAŞIYOR?

Teve 2'de ekrana gelen 'Magazin Masası' adlı programda yaklaşık 15 gündür aşk yaşayan Aleyna Tilki ve Uzi'nin ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ettiği ileri sürüldü. Önceki gün birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan yayınlayan çiftin, sosyal medyada başlayan dostluğunun zamanla aşka dönüştüğü de iddia edildi.

Aleyna Tilki ve Uzi sevgili mi, aşk mı yaşıyor? Uzi'nin gerçek adı ne?

Aleyna Tilki, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Twitter hesabından, "Türk müzik piyasasını bence Bağcılar semti yönetiyor." mesajını paylaşmıştı. Uzi, genç şarkıcıya, "Hani keko seviyordun?" yanıtını vermişti. Tilki ise, "Seviyorum ki... Seviyoruz diye analiz de mi yapmayalım?" açıklamasını yapmıştı.

UZİ'NİN GERÇEK ADI NE?

1998 yılında doğan Uzi'nin gerçek adı Utku Yalçınkaya'dır. İstanbul Güngören'de büyüyen Utku Yalçınkaya, sokak kültürüne de burada aşina olmuştur. 7 senedir aktif olarak rap müzik yapan genç rap sanatçısı, Çavo olarak da tanınıyor.

Aleyna Tilki ve Uzi sevgili mi, aşk mı yaşıyor? Uzi'nin gerçek adı ne?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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