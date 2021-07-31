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  3. Aleyna Tilki yaptığı hareketle herkesin takdirini kazandı! Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in adını yaşatacak

Aleyna Tilki yaptığı hareketle herkesin takdirini kazandı! Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in adını yaşatacak

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bugün vereceği konserin geliriyle Marmaris'te çıkan yangınlarda ekiplere su taşırken yaşamını yitiren Şahin Akdemir adına hatıra ormanı yaptıracağını açıkladı.

Aleyna Tilki yaptığı hareketle herkesin takdirini kazandı! Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in adını yaşatacak

25 yaşındaki Şahin Akdemir, gönüllü olarak Marmaris'te çıkan orman yangınında söndürme ekiplerine motosikletiyle su taşırken dönüş yolunda kaza yapıp alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

ÖRNEK DAVRANIŞ

Genç şarkıcı Aleyna Tilki de ölümüyle tüm Türkiye’yi yasa boğan Akdemir için hatıra ormanı yaptırma kararı aldı.

Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Yarın akşam gerçekleşecek Turkcell Vadi İstanbul konserimden elde edeceğim geliri çıkan yangına müdahale eden ekiplere su ve ayran taşırken dönüş yolunda kaza geçirerek alevler arasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki sevgili Şahin Akdemir adına Hatıra Ormanı kurmak adına bağışlıyorum. Mekanın cennet olsun sevgili Şahin” ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki yaptığı hareketle herkesin takdirini kazandı! Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in adını yaşatacak

Öte yandan Aleyna Tilki ülkede çıkan yangınlar sebebiyle merakla beklenen Sır şarkısının klibini yayınlamayı erteleme kararı almış ve bu kararı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurmuştu. 

Aleyna Tilki yaptığı hareketle herkesin takdirini kazandı! Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in adını yaşatacak

Genç şarkıcı yaptığı bu duyarlı davranışla herkesin takdirini kazanmayı başardı.

Aleyna Tilki yaptığı hareketle herkesin takdirini kazandı! Yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in adını yaşatacak

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