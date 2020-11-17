Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından takipçilerine yaptığı açıklamada iki ayrı koronavirüs testi yaptırdığı ve testlerin önce pozitif ardından negatif çıktığını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medyadan isyan eden Tilki, 12 gündür karantinada olduğunu dile getirdi.

Tilki yaptığı paylaşımda yaşadıklarını şöyle dile getirdi.

"12 gündür evden çıkmadım tedbir olsun diye. Yaptırdığım sürüntü testi pozitif. Aynı gün birkaç saat sonra tekrar yaptırdığım kan ve sürüntü testim bu sefer negatif. Aradan 12 gün geçti, bir semptomum bile olmadı. Bu testlere nasıl güveneceğiz"

"SAÇMA BİR HATA VAR"

Tilki, paylaşımına şu notu da ekledi: "Tüm dünyada yapılan tüm testler bence %50 yanlış! Bu yüzden negatif çıkan negatif olduğuna güvenmesin. Saçma bir hata var bu testlerde. Yanımdaki insanlar da bir negatif bir pozitif bir negatif çıkıp durdu. Aynı gün hem de."

Tilki'nin bu paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğeni ve yorum aldı.