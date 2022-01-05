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  3. Aleyna Tilki'den aşk yaşadığı iddia edilen, babası yaşındaki Haldun Demirhisar hakkında çok konuşulacak açıklamalar! "Yaş benim için bir şehir efsanesi"

Aleyna Tilki'den aşk yaşadığı iddia edilen, babası yaşındaki Haldun Demirhisar hakkında çok konuşulacak açıklamalar! "Yaş benim için bir şehir efsanesi"

Geçtiğimiz haftalarda kendisinden yaşça büyük Haldun Demirhisar'la görüntülenen Aleyna Tilki'nin açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düşecek. Aralarındaki yaş farkı sorulan genç şarkıcı, "Yaş ne ki? Yaş benim için bir şehir efsanesi" diyerek yanıt verdi.

21 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki geçtiğimiz haftalarda kendisinden yaşça büyük olan Haldun Demirhisar'la mekandan çıkarken görüntülenen Aleyna Tilki'nin bu iş adamıyla birlikte olduğu iddia edildi.

Genç şarkıcının, Haldun Demirhisar'la  beraber yemek yediği mekanın görevlileri, magazin muhabirlerinin mekanın içini dışarıdan çektiği esnada aldıkları uyarı ile camları perde ile kapattığı söylendi. Öte yandan Haldun Demirhisar'ın bir zamanlar Serenay Sarıkaya ile de adı anılıyordu.

Aleyna Tilki'den aşk yaşadığı iddia edilen, babası yaşındaki Haldun Demirhisar hakkında çok konuşulacak açıklamalar! Yaş benim için bir şehir efsanesi

"YAKIŞTIRDINIZ MI BUNU BANA?"

Muhabirlere bu konu hakkında açıklama yapan Aleyna Tilki, "Yakıştırdınız mı bunu bana? Bence siz de inanmamışsınızdır böyle bir şeye. Haldun evli değil, Haldun benim 6 yıldır arkadaşım. Onunla çok büyük işler yapacağız." diyerek Haldun Demirhisar'a övgüler yağdırdı.

Aleyna Tilki'den aşk yaşadığı iddia edilen, babası yaşındaki Haldun Demirhisar hakkında çok konuşulacak açıklamalar! Yaş benim için bir şehir efsanesi

"YAKIN ARKADAŞIM"

Aralarındaki yaş farkı konusunda da açıklama yapan Tilki, "Yaş ne ki? İçerisine giremediğim mekanlarda şarkım çalıyordu benim 16 yaşındayken. Yaş benim için bir şehir efsanesi ama Haldun'la gerçekten yakın arkadaşım." diyerek Haldun Demirhisar'la sadece iş yapacaklarını belirtti.

Aleyna Tilki'den aşk yaşadığı iddia edilen, babası yaşındaki Haldun Demirhisar hakkında çok konuşulacak açıklamalar! Yaş benim için bir şehir efsanesi

RÖPORTAJA HAYRAN MÜDAHALESİ

Yoldan geçen bir adamın “Ben varım Aleyna beni kabul et, seni seviyorum. Annen senin en güzel sevgilin” sözleri karşısında şok oldu. 

HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR?

Haldun Demirhisar, Heavenly dDF' isimli şirketin sahiplerinden birisidir. Yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli iş insanı Haldun Demirhisar, The Stay Otel, Kuum Beach ve Plage Isolee gibi yerlerin işletmeciliğini yapmaktadır. Bunların yanı sıra mimar ofisi ve restoran işletmeleri de bulunan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile aşk yaşamıştı. 

{TITLE_STRIP}Haldun Demirhisar kimdir, nereli, kaç yaşında?

Aleyna Tilki'den aşk yaşadığı iddia edilen, babası yaşındaki Haldun Demirhisar hakkında çok konuşulacak açıklamalar! Yaş benim için bir şehir efsanesi

"JUSTIN BİEBER YÜRÜDÜ"

Genç şarkıcı geçtiğimiz günlerde ise katıldığı bir Youtube kanalında Türkiye'de kendisine yürümeyen kimsenin kalmadığını ifade eden genç şarkıcı, yabancı ünlülerden örnek vermek istedi ve Justin Bieber'ın'ın Los Angeles'ta bir otel lobisinde kendisine yürüdüğünü iddia etti. Masa için beklerken yanındaki kişinin Bieber olduğunu anlatan Tilki, "Sürekli kulağıma bir şeyler söylüyordu. Ben de bunu yapmamasını rica ettim. Sonra bana masa ayarlatacağını söyledi. Önlü arkalı masalarda oturduk. Ben de kendime söylediğim kahveden bir fincan ikram ederek teşekkür ettim. O da bana gitmesi gerektiğini söyledi" dedi.

Aleyna Tilki'den aşk yaşadığı iddia edilen, babası yaşındaki Haldun Demirhisar hakkında çok konuşulacak açıklamalar! Yaş benim için bir şehir efsanesi

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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