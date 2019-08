Aleyna Tilki'den bikinili bayram mesajı

Aleyna Tilki'nin her yaptığı şey, her gittiği yer, her giydiği şey olay olurken şimdi de bayramda yaptığı bikinili paylaşımı gündemde.

Sosyal medya hesabından ilginç paylaşımlar yapmaya devam eden 18 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, 'bayrama özel' bikinili pozuyla takipçilerinin tepkisini çekti.

BAYRAM MESAJINI BİKİNİLİ FOTOĞRAFLA PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde kalçasına estetik yaptırdığı iddiasıyla gündeme bomba gibi oturan Aleyna Tilki, takipçilerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Ancak Tilki'nin, bayram mesajını bikinili fotoğrafını paylaşarak vermesi eleştirilere neden oldu.

Yaklaşık 2.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde çekindiği bikinili pozlarını paylaşan Aleyna Tilki, "Kalbinizi çocuk tutun. Gülüşünüz ve kalbiniz hep gerçek kalsın ve koşulsuz sevmeye koşullanın." dedi.

Takipçilerinin Kurban Bayramı'nı da kutlayan genç şarkıcı, "Bayrama özel gülümseyen foto attım,normalde yapmam. Mutlu günler" notunu paylaştı.

İşte Aleyna Tilki'nin o pozu:

Mübarek günde ayıp: Ancak takipçilerinden Aleyna Tilki'ye tepkiler gecikmedi. Bir takipçisi, "Bari giyinmiş gülümseyen resim koy bu mübarek günde, ayıp bence, zaten hep bikinilerlesiniz" yorumunu yaptı.

Son olarak geçtiğimiz günlerde kalçasına estetik yaptırdığı yönünde çıkan haberlere yanıt veren Tilki, ''Estetik yok, kilo aldım'' demişti.

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki (d. 28 Mart 2000, Konya), Türk şarkıcı. Ağustos 2016’da “Cevapsız Çınlama” single’ı ile Türkiye’de ses getiren bir çıkış yakalayarak tanındı.

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000’de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya’da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016’da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman’ın “Cevapsız Çınlama” adlı single’ında vokal olarak yer aldı.

Single’ın YouTube’da yayınlanan klibi 2016’da Türkiye’de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi’nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017’de ilk solo single’ı “Sen Olsan Bari”yi yayımladı ve Türkiye’de aynı listede 1 numara oldu.

Single’lar

“Cevapsız Çınlama” (2016) – Türkiye’de #2

“Sen Olsan Bari” (2017) – Türkiye’de #1

“Yalnız Çiçek” (2018)

“Dipsiz Kuyum” (2018)

Televizyon

Yetenek Sizsiniz Türkiye (2014)

Video klip

“Cevapsız Çınlama” (2016)

“Sen Olsan Bari” (2017)

“Yalnız Çiçek” (2018)

“Dipsizz Kuyum” (2018)