Aleyna Tilki'den duyarlı hareket! Türkiye'de çıkan yangınlara kayıtsız kalmadı!

Türkiye'nin birçok ilinde sürmekte olan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürerken 12'den sonra yayınlanacak olan Sır şarkısı hakkında başarılı şarkıcı Aleyna Tilki'den açıklama geldi.

Ülke yangınlarla boğuşurken gündemi klibiyle meşgul etmek istemediğini söyleyen genç şarkıcı, yarın yayınlanacak olan klibinin tarihini başka bir zamana ertelediğini belirtti.

DİJİTAL PLATFORMLARDA YAYINLANACAK

Dijital platformlara 72 saat önceden haber verilme gerekliliği nedeniyle Aleyna Tilki'nin sevenleri tarafından merakla beklenen Sır şarkısı, 12'den sonra yayınlanacak. Şarkının klibinin ise yarın yerine gelecek bir tarihe ertelendi.

"ŞARKIMIN ÇIKIŞINI ERTELEMEYİ RİCA ETTİM"

2.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından açıklama yapan Aleyna Tilki, "Bu gece 12'den sonra şarkım, yarın da klibim çıkacaktı. Ancak ülkece yaşadığımız derin üzüntüyü ben de sizlerle yaşadığım için şarkımın çıkışını ertelemeyi rica ettim." dedi.

"DAHA SONRA YAYINLAYACAĞIZ"

Gündemi klibiyle meşgul etmek istemediğini dile getiren şarkıcı, "Dijital müzik platformlarında şarkının çıkışının ertelenmesi için 72 saat önceden haber verilmesi gerekiyormuş. Bu yüzden şarkı çıkışı ertelenemiyor. Ama en azından YouTube'da olacağı için klibimi erteleyebileceğimi söylediler. Gündemi klibimle meşgul etmek istemiyorum daha sonra yayınlayacağız. İnsanlarımıza, hayvanlarımıza ve ülkemize bol bol dua edelim. Çok geçmiş olsun" sözleriyle ifade etti.

Öte yandan genç şarkıcı geçtiğimiz gün klibinde yer alan robotla evlendi.