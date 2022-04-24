  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. Aleyna Tilki'den hamilelik itirafı! Paylaşımıyla takipçilerini hayrete düşürdü! Eleştiren kadar cesaretli bulan da oldu!

Aleyna Tilki'den hamilelik itirafı! Paylaşımıyla takipçilerini hayrete düşürdü! Eleştiren kadar cesaretli bulan da oldu!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Aleyna Tilki, hamilelik itirafıyla dikkatleri üzerine çekti.

Aleyna Tilki'den hamilelik itirafı! Paylaşımıyla takipçilerini hayrete düşürdü! Eleştiren kadar cesaretli bulan da oldu! 119

Ünlü şarkıcı Aleyna Tiki son klibi, iddialı giyim tarzı ve açıklamalarıyla gündeme geliyor.