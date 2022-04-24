Aleyna Tilki'den hamilelik itirafı! Paylaşımıyla takipçilerini hayrete düşürdü! Eleştiren kadar cesaretli bulan da oldu! Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Aleyna Tilki, hamilelik itirafıyla dikkatleri üzerine çekti.

1 9 Ünlü şarkıcı Aleyna Tiki son klibi, iddialı giyim tarzı ve açıklamalarıyla gündeme geliyor.