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  3. Aleyna Tilki’den mide bulandıran paylaşım! Utanmazlığı takipçilerini sinirlendirdi! “Biraz edep yahu!”

Aleyna Tilki’den mide bulandıran paylaşım! Utanmazlığı takipçilerini sinirlendirdi! “Biraz edep yahu!”

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tilki’nin paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu.

Aleyna Tilki’den mide bulandıran paylaşım! Utanmazlığı takipçilerini sinirlendirdi! “Biraz edep yahu!” 117

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.