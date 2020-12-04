Aleyna Tilki'den virüs yorumu: ''Korona değil ilaçlar öldürüyor!''
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü yenen şarkıcı Aleyna Tilki, Bebek'te bir alışveriş merkezi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. COVİD-19 aşısı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Tilki, "İnsanlar Covid-19'dan değil ilaçlar yüzünden ölüyor. Aşıya karşıyım." dedi.
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04 Aralık 2020 Cuma 13:12
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