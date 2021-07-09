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  3. Aleyna Tilki'den yine olay paylaşım! Kendisine dadı arıyor! Kriterleri tek tek sıraladı

Aleyna Tilki'den yine olay paylaşım! Kendisine dadı arıyor! Kriterleri tek tek sıraladı

Yaptığı her hareketle çok konuşulmayı başaran genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dadı aradığını duyurdu.

Aleyna Tilki'den yine olay paylaşım! Kendisine dadı arıyor! Kriterleri tek tek sıraladı

21 yaşındaki Aleyna Tilki, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık sosyal medya kullanıcılarının diline düşüyor. Şarkıcı bu kez de dadı aradığını belirterek aradığı dadının kriterlerini tek tek yazdığı bir paylaşımda bulunmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

ASİSTAN YERİNE DADI ARADI

Aleyna Tilki, iş hayatında asistan yerine dadıyla çalışmaya karar verdiğini açıklayarak, şu şekilde bir paylaşım yaptı:

"Kendime tutacağım dadının kriterleri;
İngilizce ve Rusça bilmesi,
Çok sakin bir insan olması,
İleri görüşlü olması. Mesela oraya çıkarsan düşersin desin çünkü kimse demeyince hep düşüyorum.
İyi bir gözlemcilik. Ben denizdeyken beni karadan magazin geliyor mu diye izlemesi"

Aleyna Tilki'den yine olay paylaşım! Kendisine dadı arıyor! Kriterleri tek tek sıraladı

"SİZİN SEVİYENİZ"

Twitter'da genellikle bu tarz paylaşımlar yapan Tilki, attığı bir tweette, "Ben bazen çok akıllıca bazen de beynim yanmış gibi tweetler atarım. Lakin en çok beğenilen tweetlerime baktığımda benim seviyemi değil, daima sizin seviyenizi görmüş oluruz bunu unutmayalım. Bu bilgiye göre beğenin artık." açıklamasında bulunarak sayfasına sabitlemişti.

Aleyna Tilki'den yine olay paylaşım! Kendisine dadı arıyor! Kriterleri tek tek sıraladıAleyna Tilki'den yine olay paylaşım! Kendisine dadı arıyor! Kriterleri tek tek sıraladı

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