ÖTV indirimli araç fiyatları belli oldu mu? İndirimli Volkswagen Golf fiyat listesi 202130 ağustos zafer bayramı kargolar açık mı 2021? Kargolar çalışıyor mu?Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'nın talihsiz kazası! Kafasına 12 dikiş atıldı! Aras Bulut İynemli yardımına koştu!Son dakika | AFAD sel felaketindeki son durumu açıkladı: Kastamonu'da 60, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 olmak üzere 71 kişi öldüKabil'de uçuş esnasında üç kişi tutundukları uçaktan düştü!Ödüllü yönetmen Zeki Demirkubuz'un yeni filmi Hayat'ın başrolleri belli oldu! İşte o bomba iki isim...Şehit Piyade Teğmen İsmail Can Softa kimdir, nereli? Neden ve kaç yaşında şehit oldu?Beşiktaş Batshuayi'i İstanbul'a getiriyor! Beklenen belgeler gelince uçak bileti alınacak!Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan ek doz açıklaması: Böyle bir tıbbi gereklilik kesinlikle yokturAleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son paylaşımıyla yine çok konuşuldu! Takipçilerinden "Sütyen giyseydin" yorumları yağdı
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son paylaşımıyla yine çok konuşuldu! Takipçilerinden "Sütyen giyseydin" yorumları yağdı

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son paylaşımıyla yine çok konuşuldu! Takipçilerinden "Sütyen giyseydin" yorumları yağdı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Of tabelası önünde poz veren Havva Öztel'e takipçileri sütyen uyarısında bulundu.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son paylaşımıyla yine çok konuşuldu! Takipçilerinden "Sütyen giyseydin" yorumları yağdı

İddialı paylaşımlarla kimi zaman kızı Aleyna Tilki'nin önüne geçen Havva Öztel sosyal medya hesabını aktif kullanmasıyla dikkat çekiyor. 90 bini aşkın takipçisi bulunan Instagram hesabından kızlarıyla olan fotoğraflarının yan sıra iddialı paylaşımlar da yapan Havva Öztel şu aralar Karadeniz gezisi yapıyor.

En az kızı kadar konuşulmayı başaran Havva Öztel son olarak Of tabelası altında çekildiği fotoğrafı paylaşarak "Of’luyum demiş miydim? Of’lu Tellioğlu, hemi de oğlak" notunu ekledi. Paylaşım beğeni yağmuruna tutulurken çoğu takipçisi tarafından eleştiriye de maruz kaldı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son paylaşımıyla yine çok konuşuldu! Takipçilerinden Sütyen giyseydin yorumları yağdı

Göbek üstü kıyafet tercih eden Öztel'in göğüs uçlarının belli olması takipçilerinin dikkatinden kaçmayarak tepki topladı.

Havva Öztel'in bu paylaşımına "Of ki Of!" yorumlarının yanında "Bari sütyen giyseydin", "Sütyen seçimin yanlış" gibi yorumlar da geldi.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son paylaşımıyla yine çok konuşuldu! Takipçilerinden Sütyen giyseydin yorumları yağdı

HAVVA ÖZTEL KİMDİR?

1978 yılında dünyaya gelen Havva Öztel aslen Trabzonludur. Boşandığı eski eşi Mehmet Tilki ile evliliğinden Aleyna ve Ayça adında iki kız çocuğu vardır.

 Aleyna Tilki ünlü olmadan önce bir okulda müdür yardımcılığı yaparken, kızının ünlü olmasıyla şu an kurucu olduğu ve işlettiği Hanımağa Kız Öğrenci Yurdu'nun sahibi oldu. 43 yaşındaki Öztel, kızının desteğiyle spor markası da kurdu. 

{TITLE_STRIP}Aleyna Tilki'nin annesi kimdir? Havva Öztel kimdir, nereli, kaç yaşında?

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son paylaşımıyla yine çok konuşuldu! Takipçilerinden Sütyen giyseydin yorumları yağdı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT