Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son paylaşımıyla yine çok konuşuldu! Takipçilerinden "Sütyen giyseydin" yorumları yağdı

İddialı paylaşımlarla kimi zaman kızı Aleyna Tilki'nin önüne geçen Havva Öztel sosyal medya hesabını aktif kullanmasıyla dikkat çekiyor. 90 bini aşkın takipçisi bulunan Instagram hesabından kızlarıyla olan fotoğraflarının yan sıra iddialı paylaşımlar da yapan Havva Öztel şu aralar Karadeniz gezisi yapıyor.

En az kızı kadar konuşulmayı başaran Havva Öztel son olarak Of tabelası altında çekildiği fotoğrafı paylaşarak "Of’luyum demiş miydim? Of’lu Tellioğlu, hemi de oğlak" notunu ekledi. Paylaşım beğeni yağmuruna tutulurken çoğu takipçisi tarafından eleştiriye de maruz kaldı.

Göbek üstü kıyafet tercih eden Öztel'in göğüs uçlarının belli olması takipçilerinin dikkatinden kaçmayarak tepki topladı.

Havva Öztel'in bu paylaşımına "Of ki Of!" yorumlarının yanında "Bari sütyen giyseydin", "Sütyen seçimin yanlış" gibi yorumlar da geldi.

HAVVA ÖZTEL KİMDİR?

1978 yılında dünyaya gelen Havva Öztel aslen Trabzonludur. Boşandığı eski eşi Mehmet Tilki ile evliliğinden Aleyna ve Ayça adında iki kız çocuğu vardır.

Aleyna Tilki ünlü olmadan önce bir okulda müdür yardımcılığı yaparken, kızının ünlü olmasıyla şu an kurucu olduğu ve işlettiği Hanımağa Kız Öğrenci Yurdu'nun sahibi oldu. 43 yaşındaki Öztel, kızının desteğiyle spor markası da kurdu.

Aleyna Tilki'nin annesi kimdir? Havva Öztel kimdir, nereli, kaç yaşında?