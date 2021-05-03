Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine gündem oldu!

21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Orhan Gencebay'ın bir şarkısını seslendiren Öztel, bu kez de Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

"CANIM BEN" DEDİ ARDINDAN KENDİSİNİ ÖPTÜ

Sosyal medya platformu İnstagram üzerinden soru cevap başlatan Havva Öztel, eğlenceli halleriyle dikkat çekerken gelen "Kendinize en çok hangi konuda güveniyorsunuz?" sorusu üzerine "Hiç bu konuda mütevazi olamayacağım. Kendime her konuda güveniyorum. Canım ben"şeklinde yanıt vererek kolunu öpmesiyle gündeme geldi.

MÜZİK DÜNYASINA ADIM ATACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde usta sanatçı Orhan Gencebay'ın unutulmaz eserlerinden birini seslendiren Öztel sosyal medya kullanıcıları tarafından epey ilgi görmüştü. Öztel'e konuya ilişkin olarak gelen "Sesiniz çok güzel, müzik dünyasına adım atmayı düşünüyor musunuz?" soruya, "Müzik dünyası demeyelim de belki çocuklar için bir şey yapabilirim. Sürpriz" yanıtını verdi. Hesabını aktif kullandığı için eleştirilen Havva Öztel, "Neden bu yaştan sonra popülerlik arıyorsun?" sorusuna ise "Benim popüler bir kızım var. Dolayısıyla ailesi olarak biz de popüler oluyoruz" şeklinde cevap verdi.