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Aleyna Tilki'nin sevgilisi Uzi hakkında bomba iddia! Konserde o kadar eğlenmişti...

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin aşk yaşadığı iddia edilen rap şarkıcısı Uzi'nin, geçtiğimiz gün Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserini narkotik ekipleri bastı.

Aleyna Tilki ile yaşadığı aşkla son günlerde sıklıkla konuşulan Uzi olarak bilinen rap şarkıcısı, pazar gecesi Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi.

UYUŞTURUCU MADDEYE ÖZENDİRİYOR İDDİASI

Genç popçu Aleyna Tilki'nin de en önden izlediği konser sırasında uyuşturucu maddeden bahsettiği iddia edilen şarkıcıyı dinlemeye gelen bir hayranı polisi arayarak, şarkıcının uyuşturucu maddeye özendirdiği yönünde ihbarda bulundu.

Aleyna Tilki'nin sevgilisi Uzi hakkında bomba iddia! Konserde o kadar eğlenmişti...

İstanbul Narkotik Şube ile Kadıköy İlçe Emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, ihbarın ardından konser alanına geldi. Konserin bitmesini bekleyen ekipler, konser sonrası kulisine giden Uzi'nin bilgisine başvurdu. Ekiplerin, şarkıcıya herhangi bir adli işlem yapmadığı öğrenildi.

Şarkıcı Uzi ise sosyal medya hesabından konser anlarına ait fotoğrafları paylaşarak 'Çıkan saçma sapan magazin haberlerine aldırış etmeyin, karalama çalışmaları' açıklamasında bulundu.

Aleyna Tilki'nin sevgilisi Uzi hakkında bomba iddia! Konserde o kadar eğlenmişti...

Emine Özfalcı
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