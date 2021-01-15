Aleyna Tilki'nin söylediği 'Seni Sevmediğim Yalan' şarkısı olay yarattı!

Acun Ilıcalı'nın Exxen paltformunda yayın hayatına başlattığı Bu Benim Masalım dizisinin başrol oyuncularında şarkıcı Aleyna Tilki'nin Selami Şahin ve İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 'Seni Sevmediğim Yalan' şarkısını söylemesi performansı sosyal medyada ti'ye alındı.