Aleyna Tilki'nin Taksim'de sokak müzisyenliği yaptığı görüntüler ortaya çıktı!

Son dönemin hem sesi hem tarzı ile en çok konuşulan isimlerinden olan Aleyna Tilki'nin daha önce hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı.

Aleyna Tilki'nin ünlü olmadan önce İstiklal Caddesi'nde şarkı söylediği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

İstiklal Caddesi'nde kalabalık karşısında "Gesi Bağları" türküsünü söyleyen Tilki'nin o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Aleyna Tilki adını ilk kez “Yetenek Sizsiniz” programında duyurmuş başarılı performansı ile genç yaşta geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur.