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  3. Aleyna Tilki'nin yeni evi dudak uçuklattı

Aleyna Tilki'nin yeni evi dudak uçuklattı

Genç yaşta klipte oynayarak şarkı söylediği için eleştirilerin hedefi olan Aleyna Tilki, eğitimine Amerika'da devam etmeye karar verdi. Geçtiğimiz haftalarda Amerika'ya taşınan Aleyna'nın evinin aylık kirası ise herkesi şaşırttı.

Tilki, eğitim hayatı ve albüm hazırladığı için gittiği Amerika'da ev değişikliği yapma kararı aldı. Los Angeles Downtown'da oturan şarkıcının yeni adresi Hollywood Hills oldu. Yeni albümünün prodüktörlüğünü üstlenen Diplo'ya yakın olmak için Hollywood Hills'e taşınan Tilki, evi için 14 bin dolar yani yaklaşık 82 bin TL kira ödeyecek.

25 Ekim 2019 Cuma 11:40

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