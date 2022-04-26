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Aleyna Tilki’nin yırtık çoraplı pozu olay yarattı! “Çok kişinin orucu gitti”

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcının fotoğrafı eleştiri yağmuruna tutuldu.

Aleyna Tilki’nin yırtık çoraplı pozu olay yarattı! “Çok kişinin orucu gitti” 118

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. 