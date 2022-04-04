"Aleyna Tilki'yi bu hale getiren hayat bize neler yapmaz" Kavga edeceğini açıklayan genç şarkıcı 'Nasip Değilmiş' ile kulakların pasını sildi!

14 yaşında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılarak adını duyuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde yer almayı başarıyor. Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor.

ÇOK BEĞENİLDİ

Son olarak arkadaş ortamında "Nasip Değilmiş" şarkısını söyleyen Aleyna Tilki'nin videosu sosyal medyada gündem oldu. Sesini beğenen takipçileri genç şarkıcının bu kadar dertli söylemesine "Aleyna Tilki'yi bu hale getiren hayat bize neler yapmaz" diyerek esprili bir yaklaşımda bulundu.

Artık kavga edeceğini duyuran genç şarkıcı, "Bundan sonra beni insan gibi görmeyip boş boş eleştiren herkesle kavga edeceğim" dedi.

"GÜZELİM VE YETENEKLİYİM"

Aleyna Tilki açıklamasında "Sen Aleyna'sın yapma böyle şeyler diyenler... Evet Aleyna'yım. Onlar da Ayşe Fatma Ali falan yani herkes bir insan. Güzelim ve yetenekliyim diye daha az yeteneği olanla evren düzeyindeki varlığımızın değeri birbirinden farklı olmuyor ki..." ifadelerini kullandı.