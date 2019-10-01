Miss Turkey 2019 (Türkiye Güzellik Yarışması) finalinde yarışacak 20 aday belli oldu. Kimin seçileceğinin merakla beklediği bu yarışmadaki 20 güzel internet mecrasında sıkça araştırılmaya başlandı. Biz de Miss Turkey 2019'un yarışmacısı olan Aleyna Yavaş internette Aleyna Yavaş kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? diye arattık ve tüm detaylara haberimizde yer verdik.

ALEYNA YAVAŞ KİMDİR?

Miss Turkey 2019 10 numaralı adayı Aleyna Yavaş, 1.70 boyunda. 20 yaşındaki güzel Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İşi Öğretmenliği okuyor.