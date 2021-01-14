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Aleyna Yurtkölesi'nin katili öldü mü? Neden öldü? Shayan Kheyrian intihar mı etti? Nasıl öldü?

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda, kaldığı apart dairede ölü olarak bulunan 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi'nin katil zanlısı olarak tutuklanan Shayan Kheyrian, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi.

Aleyna Yurtkölesi'nin katili öldü mü? Neden öldü? Shayan Kheyrian intihar mı etti? Nasıl öldü?

Aleyna Yurtkölesi'nin katili olarak tüm Türkiye'nin öfkesini kazanan 25 yaşındaki Shayan Kheyrian'ın, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. Bunun üzerine vatandaşlar, arama motorlarında Aleyna Yurtkölesi'nin katili öldü mü? Neden öldü? Shayan Kheyrian intihar mı etti? sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

ALEYNA YURTKÖLESİ'NİN KATİLİ ÖLDÜ MÜ? NEDEN ÖLDÜ?

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'ni elleriyle boğarak öldüren eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian, boynundaki Arapça yazılı dövmesinden tespit edilip yakalanmıştı. Gelen son dakika haberine göre, Shayan Kheyrian, cezaevinde kendini asarak intihar etti.

Aleyna Yurtkölesi'nin katili öldü mü? Neden öldü? Shayan Kheyrian intihar mı etti? Nasıl öldü?

Emniyetteki işlemlerinin ardından geçen hafta pazar günü adliyeye sevk edilen Kheyrian çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aleyna Yurtkölesi'nin kaldığı apartmana zillere rastgele basıp yemek kuryesi olduğunu söyleyerek girdikten sonra cinayeti işlediği belirlenen İran uyruklu Kheyrian, Kocabaş D Tipi Cezaevi'ne götürülmüştü. 

Aleyna Yurtkölesi'nin katili öldü mü? Neden öldü? Shayan Kheyrian intihar mı etti? Nasıl öldü?

SHAYAN KHEYRİAN İNTİHAR MI ETTİ? NASIL ÖLDÜ?

Shayan Kheyrian, tutuklu bulunduğu cezaevinde kaldığı koğuşta dün akşam kendini tavana iple asarak intihar etti. Kheyrian'ın cesedini görevliler buldu.

22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi'nin sır ölümü! 1 gözaltı22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi'nin sır ölümü! 1 gözaltı

Koğuşta jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası Shayan Kheyrian'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aleyna Yurtkölesi'nin katili öldü mü? Neden öldü? Shayan Kheyrian intihar mı etti? Nasıl öldü?

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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