Aleyna'dan yağmur altında kıvrak dans gösterisi

Rihanna'nın Work Work adlı şarkısı ile yağmur altında dans eden genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin dansı sosyal medyada çok konuşuldu

YAĞMUR ALTINDA KIVRAK DANS

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve paylaşımları çoğu kişi tarafından yadırganan genç popçu yine yaptı yapacağını. TilkiRihanna'nın "Work" şarkısı eşliğinde bahçede yağmur altında dans etti. Tişörtle dans eden genç şarkıcı kıvrak hareketler sergilediği videosuna kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

MESAJIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Aleyna Tilki, yaptığı dansla yağmurun tadını çıkardığı videosunun altına "Bulutlar falan ağlamıyor. Yağmur damlaları yeryüzüne inip benimle eğlenmek istiyor belkide. Doğayla bütünleşin, yağmurun altında ıslanın ve mutlu olun! Anneler babalar, çocuklarınıza yağmurda dışarı çıkma hastalanırsın demeyin! Asıl yağmuru bilmeyen ve onunla bir olmayan insanlar hastadır, hem de kalıcı olarak!" notunu düştü.