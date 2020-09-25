Aleyna'nın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un cinayeti itiraf etti iddiası

Ankara Keçiören'de şüpheli bir şekilde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ümitcan Uygun hakkında tanık ifadelerinde şok iddialara gündeme geldi. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı öldürdüğünü sanıkların ifadesine dayanarak açıklayan Çakır ailesinin avukatı Umur Yıldırım, Aleyna Çakır'ın olay günü olan HTS kayıtlarının da eksik olduğunu söyledi.

Ailenin avukatı, Ümit Can Uygun'un çeşitli yerlerde itirafta bulunduğunu söyledi. Müge Anlı programına bağlanan görgü tanıkları da Ümit Can Uygun'un "Aleyna'yı ben öldürdüm, sizi de öldürürüm. " dediğini iddia etmişti.

''AÇIK AÇIK BEN ALEYNA'YI ÖLDÜRDÜM DEMİŞ''

Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı Umur Yıldırım, dosyayla ilgili son durumu açıkladı. Yıldırım, “Ümitcan’ın hiç HTS kaydının gelmediğini görüyoruz, biz bu durumun benzerini Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda da yaşadık. Dosya sürüncemede kaldı. Aleyna’nın şiddet gördüğü dosya, Aleyna’nın ölümüne ilişkin dosya, ayrıca Ümitcan’ın annesinin şüpheli ölümüne ilişkin dosya birbirinden ayrı düşünülemez. Biz tutuklanmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, ''Bir restoranta yine Ümitcan'ın etrafa Aleyna'yı ben öldürdüm, sizi de öldürürüm şeklinde tehditler savurması... Bu iki ifade de çok kıymetli ifadeler. Çünkü belki bunların tekrardan dinlenmesi gerekecek. Ortada bir sanığın açık açık ben Aleyna'yı öldürdüm beyanı söz konusu." dedi.

Olay medyaya yansımadan önce gelen belgelerin bir hafta içinde gelen miktarının çok fazla olduğunu Aleyna Çakır'ın avukatı ifade ediyor.

ALEYNA'NIN ŞİFRESİNİ ÜMİTCAN VERMİŞ

Öte yandan Aleyna Çakır'ın cesedinin yanında bulunda cep telefonunun şifresini polise Ümitcan Uygun'un verdiği ortaya çıktı.

GÜLAY UYGUN ÖLDÜ MÜ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ? AĞABEY KONUŞTU

Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun da geçtiğimiz günlerde Ankara'da dağlık bir alanda başından tek el ateş edilmiş halde bulundu. Gülay Uygun'un ölümü her ne kadar şüpheli bulunsa da yapılan incelemelerde çıkan sonuçlar anne Uygun'un intihar etmiş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Ümitcan Uygun'un dayısı Müge Anlı'da konuştu. Gülay Uygun'un ağabeyi ''Kardeşim ölmeden önce ağlayarak balkondan atlamak istediğini söyledi. Kesinlikle kardeşimin öldürüldüğüne inanmıyorum. Kardeşim intihar etti.' diye konuştu.

Gülay Uygun'un yurtta çalışırken orada kalan kızları fuhuşa sürüklediği iddiaları ile ilgili de konuşan ağabey, ''Gülay yurtta çalışmayı bırakalı 10 yıl oldu. İddialar asılsızdır. '' açıklamasını yaptı.

Ağabey, Müge Anlı'nın olayı aydınlatacağına inandığını söyleyerek, '' Ümitcan hırçın bir çocuk. Onun Aleyna'ya yaptıklarını da tasvip etmiyorum. Müge Anlı'ya güveniyorum. O karakterli bir gazeteci. Ben her gün programı izlemeye çalışıyorum. Olayın takipçisiyim. Bu olayı aydınlatsın'' dedi.

Müge Anlı Aleyna Çakır davası son durum nedir?