Alfenit ne demek, TDK'ya göre Alfenit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alfenit ne demek? Alfenit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alfenit kelimesi. Peki alfenit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alfenit nedir, alfenit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALFENİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alfenit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Alfenit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre alfenit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçinde bakır, çinko, nikel bulunan ve çatal bıçak takımı yapımında kullanılan gümüşlü bir alaşım

