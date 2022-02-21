On Numara sonuçları 21 Şubat 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 21 Şubat 2022Hinterlant ne demek, TDK'ya göre Hinterlant kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Adanaspor – BB Erzurumspor maçı canlı izle | Adanaspor – BB Erzurumspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiKalp Yarası Yaman ölüyor mu? Kalp Yarası dizisinin finalinde Yaman (Toprak Can Adıgüzel) ölecek mi?İstiklal Marşı ne anlama gelmektedir? İstiklal Marşı nasıl bestelendi kısaca?Manisa FK 2–1 Ümraniyespor | Maç sonucu, özetiSurvivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?HDP'li Pervin Buldan'dan Türkiye'ye tehdit! "Öcalan'ın sabrı taşarsa, vay halinize!"Domenec Torrent ateş hattından çıkacak kadroyu belirledi! Göztepe maçını bu ilk 11'le çözecek!Kurnaköy, Emirli ve Yenişehir mesire alanları yenileniyor!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Alfenit ne demek, TDK'ya göre Alfenit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Alfenit ne demek, TDK'ya göre Alfenit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Alfenit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Alfenit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Alfenit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Alfenit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Alfenit ne demek, TDK'ya göre Alfenit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alfenit ne demek? Alfenit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alfenit kelimesi. Peki alfenit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alfenit nedir, alfenit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ALFENİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alfenit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Alfenit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre alfenit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçinde bakır, çinko, nikel bulunan ve çatal bıçak takımı yapımında kullanılan gümüşlü bir alaşım

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT