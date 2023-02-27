Alfonso Barco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfonso Barco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfonso Barco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfonso Barco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfonso Barco 7 Aralık 2001 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Alfonso Daniel Barco Del Solar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfonso Barco Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alfonso Barco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alfonso Barco'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alfonso Barco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fonchibarco/

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Alfonso Barco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfonso Barco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Alfonso Barco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfonso Barco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında C. Vallejo II

1 Ocak 2020 yılında U. San Martín

1 Ocak 2022 yılında Universitario

Alfonso Barco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfonso Barco şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Alfonso Barco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U20 takımında 15 numaralı formasıyla 15 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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