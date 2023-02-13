Alfonso Espino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfonso Espino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfonso Espino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfonso Espino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfonso Espino 5 Ocak 1992 tarihinde San Jacinto şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Uruguay,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Alfonso Espino García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfonso Espino Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Alfonso Espino, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 28 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Alfonso Espino'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alfonso Espino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/alfonsoespino22/

Alfonso Espino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alfonso Espino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alfonso Espino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfonso Espino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Kulüpsüz

1 Ağu 2012 yılında Nacional B

1 Ocak 2014 yılında Nacional

28 Ocak 2019 yılında Cádiz CF

Alfonso Espino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfonso Espino şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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