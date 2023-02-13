Alfonso Herrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfonso Herrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alfonso Herrero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alfonso Herrero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alfonso Herrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfonso Herrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alfonso Herrero

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfonso Herrero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfonso Herrero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfonso Herrero 21 Nisan 1994 tarihinde Toledo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alfonso Herrero Peinador şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfonso Herrero Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Alfonso Herrero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alfonso Herrero'nin CD Mirandés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alfonso Herreroboyu ve yaşı kaç

Alfonso Herrero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alfonso Herrero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Alfonso Herrero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfonso Herrero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2012 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2014 yılında RM Kastilya

22 Temmuz 2016 yılında Oviedo Vetusta

1 Temmuz 2017 yılında Real Oviedo

29 Ağu 2020 yılında Marbella FC

5 Temmuz 2021 yılında Burgos CF

14 Temmuz 2022 yılında CD Mirandés

Alfonso Herrero kimdir

Alfonso Herrero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfonso Herrero şuan CD Mirandés takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Odelot Toletum (2001-2003)

Alfonso Herrero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 20 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alfonso Herrero nereli

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