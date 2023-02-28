Alfonso Parot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfonso Parot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfonso Parot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfonso Parot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfonso Parot 15 Ekim 1989 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Alfonso Cristian Parot Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfonso Parot Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pass Ball yapmaktadır. Alfonso Parot, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Alfonso Parot'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alfonso Parot Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alfonso_parot/

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Alfonso Parot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfonso Parot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alfonso Parot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfonso Parot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında U. Católica

1 Ocak 2010 yılında Ñublense

1 Aralık 2010 yılında U. Católica

1 Ocak 2016 yılında Huachipato

30 Haziran 2016 yılında U. Católica

12 Temmuz 2017 yılında Rosario Central

1 Ağustos 2019 yılında U. Católica

Alfonso Parot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfonso Parot şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Alfonso Parot Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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