Alfonso Pedraza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfonso Pedraza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfonso Pedraza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfonso Pedraza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfonso Pedraza 9 Nisan 1996 tarihinde San Sebastián de los Ballesteros şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alfonso Pedraza Sag şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfonso Pedraza Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Alfonso Pedraza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal futbol takımında oynamaktadır. Villarreal takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Alfonso Pedraza'nin Villarreal ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Alfonso Pedraza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Alfonsopedraza9

http://www.instagram.com/alfonsopedraza9/

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Alfonso Pedraza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alfonso Pedraza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 18.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 22.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alfonso Pedraza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfonso Pedraza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Villarreal Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Villarr. Juv. A

1 Ocak 2015 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2016 yılında Villarreal

28 Temmuz 2016 yılında CD Lugo

30 Ocak 2017 yılında Villarreal

31 Ocak 2017 yılında Leeds

30 Haziran 2017 yılında Villarreal

5 Temmuz 2017 yılında Alavés

30 Haziran 2018 yılında Villarreal

16 Temmuz 2019 yılında Betis

20 Temmuz 2020 yılında Villarreal

Alfonso Pedraza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfonso Pedraza şuan Villarreal takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Alfonso Pedraza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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