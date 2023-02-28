Alfred Canales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfred Canales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfred Canales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfred Canales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfred Canales 27 Nisan 2000 tarihinde San Ramón şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Alfred Jeafran Canales Céspedes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfred Canales Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alfred Canales'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alfred Canales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfred Canales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alfred Canales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfred Canales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Audax Italiano

27 Temmuz 2022 yılında U. Concepción

31 Aralık 2022 yılında Audax Italiano

1 Ocak 2023 yılında Magallanes CF

Alfred Canales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfred Canales şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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