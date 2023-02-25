Alfred Mazurich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfred Mazurich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfred Mazurich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfred Mazurich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfred Mazurich 5 Aralık 2003 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Мазурич Альфред Марьянович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfred Mazurich Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno II futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Alfred Mazurich'nin Neman Grodno II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alfred Mazurich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfred Mazurich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alfred Mazurich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfred Mazurich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Neman II

Alfred Mazurich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfred Mazurich şuan Neman Grodno II takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Alfred Mazurich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 20 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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