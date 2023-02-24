Alfred Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfred Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfred Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfred Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfred Mensah 8 Ağustos 1999 tarihinde Nkawkaw, Eastern Region şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfred Mensah Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alpha sports Management Ltd. yapmaktadır. Alfred Mensah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alfred Mensah'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alfred Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfred Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alfred Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfred Mensah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında KF Skënderbeu

19 Ağustos 2022 yılında FK Partizani

Alfred Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfred Mensah şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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