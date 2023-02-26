Alfred Ndengane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfred Ndengane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alfred Ndengane kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alfred Ndengane ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alfred Ndengane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfred Ndengane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alfred Ndengane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfred Ndengane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfred Ndengane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfred Ndengane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfred Ndengane 19 Ocak 1987 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Bulenani Alfred Ndengane şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfred Ndengane Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GFA yapmaktadır. Alfred Ndengane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alfred Ndengane'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alfred Ndengane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfred Ndengane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Alfred Ndengane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfred Ndengane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Cape Town

31 Ocak 2014 yılında Bloem. Celtic

2 Ekim 2018 yılında Kulüpsüz

2 Ocak 2019 yılında Orlando Pirates

20 Ekim 2020 yılında Tshakhuma

20 Temmuz 2021 yılında Maritzburg Utd.

Alfred Ndengane kimdir

Alfred Ndengane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfred Ndengane şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Alfred Ndengane nereli

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