Alfred Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfred Ndiaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alfred Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alfred Ndiaye ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alfred Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfred Ndiaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alfred Ndiaye

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfred Ndiaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfred Ndiaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfred Ndiaye 6 Mart 1990 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Senegal,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alfred John Momar N'Diaye şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfred Ndiaye Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 3A yapmaktadır. Alfred Ndiaye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Málaga CF futbol takımında oynamaktadır. Málaga CF takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Alfred Ndiaye'nin Málaga CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alfred Ndiaye Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alfredndiaye

Alfred Ndiayeboyu ve yaşı kaç

Alfred Ndiaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alfred Ndiaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alfred Ndiaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfred Ndiaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında AS Nancy

3 Temmuz 2011 yılında Bursaspor

9 Ocak 2013 yılında Sunderland

28 Temmuz 2013 yılında Eskişehirspor

28 Ocak 2014 yılında Sunderland

31 Ocak 2014 yılında Betis

30 Haziran 2014 yılında Sunderland

22 Ağu 2014 yılında Betis

6 Temmuz 2016 yılında Villarreal

31 Ocak 2017 yılında Hull

30 Haziran 2017 yılında Villarreal

31 Ağu 2017 yılında Wolverhampton

30 Haziran 2018 yılında Villarreal

10 Ağu 2018 yılında Málaga CF

30 Ağu 2019 yılında Villarreal

31 Ağu 2019 yılında Al-Shabab

1 Eylül 2022 yılında Málaga CF

Alfred Ndiaye kimdir

Alfred Ndiaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfred Ndiaye şuan Málaga CF takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

US Vandœuvre (2000-2004)

Alfred Ndiaye Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Senegal takımında 13 numaralı formasıyla 14 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 1 gol atmıştır.

Fransa U21 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alfred Ndiaye nereli

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