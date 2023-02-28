Alfredo Amarilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfredo Amarilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfredo Amarilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfredo Amarilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfredo Amarilla 6 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Alfredo Ramón Amarilla şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfredo Amarilla Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına - tarihinde katılmıştır. Alfredo Amarilla'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alfredo Amarilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfredo Amarilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alfredo Amarilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfredo Amarilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfredo Amarilla şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.