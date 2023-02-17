Alfredo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfredo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfredo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfredo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfredo 7 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alfredo Santos Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfredo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alfredo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

4 de Julho Esporte Clube (PI) futbol takımında oynamaktadır. 4 de Julho Esporte Clube (PI) takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alfredo'nin 4 de Julho Esporte Clube (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alfredo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfredo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Alfredo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfredo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2022 yılında Piauí-PI

11 Kasım 2022 yılında Fluminense-PI

10 Şubat 2023 yılında 4 de Julho-PI

1 Haziran 2023 yılında Fluminense-PI

Alfredo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfredo şuan 4 de Julho Esporte Clube (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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