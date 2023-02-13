Alfredo Ortuno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfredo Ortuno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfredo Ortuno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfredo Ortuno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfredo Ortuno 21 Ocak 1991 tarihinde Yecla şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alfredo Ortuño Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfredo Ortuno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Promotions (Scotland) Ltd. yapmaktadır. Alfredo Ortuno, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cartagena futbol takımında oynamaktadır. FC Cartagena takımına 18 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alfredo Ortuno'nin FC Cartagena ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alfredo Ortuno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alfredo Ortuno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alfredo Ortuno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfredo Ortuno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Atl. Albacete

1 Temmuz 2010 yılında Albacete

1 Temmuz 2011 yılında Getafe CF B

19 Temmuz 2012 yılında Levante B

31 Temmuz 2013 yılında La Hoya Lorca

17 Ocak 2014 yılında Granada

18 Ocak 2014 yılında Girona FC

30 Haziran 2014 yılında Granada

16 Ocak 2015 yılında Las Palmas

30 Haziran 2015 yılında Granada

1 Temmuz 2015 yılında Las Palmas

21 Temmuz 2015 yılında Real Zaragoza

27 Ocak 2016 yılında Las Palmas

28 Ocak 2016 yılında Mallorca

30 Haziran 2016 yılında Las Palmas

4 Ağu 2016 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2017 yılında Las Palmas

23 Kasım 2017 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2018 yılında Salt Lake

23 Temmuz 2018 yılında Albacete

30 Ocak 2019 yılında Extremadura

30 Haziran 2019 yılında Albacete

6 Ağu 2019 yılında Real Oviedo

21 Temmuz 2020 yılında Albacete

18 Temmuz 2021 yılında FC Cartagena

Alfredo Ortuno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfredo Ortuno şuan FC Cartagena takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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