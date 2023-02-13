Alfredo Ortuno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfredo Ortuno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfredo Ortuno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alfredo Ortuno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alfredo Ortuno 21 Ocak 1991 tarihinde Yecla şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alfredo Ortuño Martínez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alfredo Ortuno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Promotions (Scotland) Ltd. yapmaktadır. Alfredo Ortuno, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Cartagena futbol takımında oynamaktadır. FC Cartagena takımına 18 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alfredo Ortuno'nin FC Cartagena ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Alfredo Ortuno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?
Alfredo Ortuno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.
Alfredo Ortuno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Alfredo Ortuno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2009 yılında Atl. Albacete
1 Temmuz 2010 yılında Albacete
1 Temmuz 2011 yılında Getafe CF B
19 Temmuz 2012 yılında Levante B
31 Temmuz 2013 yılında La Hoya Lorca
17 Ocak 2014 yılında Granada
18 Ocak 2014 yılında Girona FC
30 Haziran 2014 yılında Granada
16 Ocak 2015 yılında Las Palmas
30 Haziran 2015 yılında Granada
1 Temmuz 2015 yılında Las Palmas
21 Temmuz 2015 yılında Real Zaragoza
27 Ocak 2016 yılında Las Palmas
28 Ocak 2016 yılında Mallorca
30 Haziran 2016 yılında Las Palmas
4 Ağu 2016 yılında Cádiz CF
30 Haziran 2017 yılında Las Palmas
23 Kasım 2017 yılında Kulüpsüz
3 Ocak 2018 yılında Salt Lake
23 Temmuz 2018 yılında Albacete
30 Ocak 2019 yılında Extremadura
30 Haziran 2019 yılında Albacete
6 Ağu 2019 yılında Real Oviedo
21 Temmuz 2020 yılında Albacete
18 Temmuz 2021 yılında FC Cartagena
Alfredo Ortuno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alfredo Ortuno şuan FC Cartagena takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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