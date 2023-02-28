Alfredo Ramua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfredo Ramua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alfredo Ramua kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alfredo Ramua ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alfredo Ramua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfredo Ramua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alfredo Ramua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfredo Ramua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfredo Ramua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfredo Ramua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfredo Ramua 4 Eylül 1986 tarihinde Gobernador Gálvez şehrinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Arjantin,Peru uyrukludur.Gerçek adı da Alfredo Sebastián Ramúa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfredo Ramua Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Alfredo Ramua, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Alfredo Ramua'nin Cusco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alfredo Ramua Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chapuramua/

Alfredo Ramua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfredo Ramua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Alfredo Ramua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfredo Ramua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Aldosivi

1 Temmuz 2009 yılında Sportivo Las Parejas

1 Ocak 2010 yılında CNI

1 Ocak 2011 yılında CD Olmedo

1 Ocak 2012 yılında Técnico U.

1 Temmuz 2012 yılında Aragua FC

1 Ocak 2013 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2016 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2017 yılında Real Garcilaso

Alfredo Ramua kimdir

Alfredo Ramua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfredo Ramua şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Newell's Old Boys, Gutiérrez de Mendoza

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alfredo Ramua nereli

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