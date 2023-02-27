Alfredo Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfredo Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfredo Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfredo Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfredo Rojas 1 Mayıs 1991 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Alfredo Junior Rojas Pajuelo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfredo Rojas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.A.Quality Players yapmaktadır. Alfredo Rojas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Alfredo Rojas'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alfredo Rojas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/konanrojas1102/

Alfredo Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfredo Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alfredo Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfredo Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2017 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2018 yılında Sport Huancayo

Alfredo Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfredo Rojas şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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